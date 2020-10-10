РИАМО - 10 окт. Добровольцы продолжают работу в общественном транспорте Подмосковья, они раздали маски пассажирам утром в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Волонтеры вручили пассажирам маски, а еще напомнили им об обязательном проезде в транспорте в индивидуальных средствах защиты. Данные меры введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
С начала октября на дезинфекцию общественного транспорта региона было израсходовано свыше 205,8 тысячи литров антисептика.
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Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
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