РИАМО -10 окт. Участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина на своей странице в Instagram выложила совместную фотографию с сыном, таким образом она поздравила его с 12-летием, сообщает Nation News.

На фотографии Скулкина вместе с сыном позируют возле арт-объект love. Она держит ребенка за руки и целует его.

«Вся суть наших взаимоотношений с лучшим в мире мужчиной. С днем рождения, мое сокровище! Боженька, спасибо, что наградил меня именно этим мальчиком!» — написала Скулкина под фото.​​