РИАМО - 10 окт. В парке отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове прошла V гонка с препятствиями «Живу спортом», в ней приняли участие порядка 200 команд из Подмосковья и столицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Участники преодолели шестикилометровую трассу с 19 препятствиями: бег по пересеченной местности, перепрыгивание через стены, проход по канатам, лаз под автомобильными шинами, водные преграды и другое», - говорится в сообщении.

На финише всем участникам вручили тематическую медаль «Живу спортом».

Кроме того, в рамках проекта «Кладовка» на мероприятии все желающие смогли обменять спортинвентарь на недостающую медаль из серии забегов «Живу спортом», которая прошла в пяти городах Подмосковья со 2 августа по 12 сентября.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что ежегодно на забеге «Живу спортом» стараются усложнять трассу и совершенствовать препятствия.

«Формат гонки и сам парк позволяют сделать маршрут интереснее. Дополнительные сложности, связанные с преодолением природного рельефа, - это хороший способ испытать свои возможности. Таким образом, мы с интересом и пользой завершаем легкоатлетический сезон в Подмосковье», - добавил министр.