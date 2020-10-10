РИАМО – 10 окт. Коронавирусная инфекция не выявлена у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, самочувствие у главы РПЦ хорошее, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион.
Ранее сообщалось, что патриарх ушел на двухнедельный карантин, так как общался с человеком инфицированным Covid-19.
«Патриарх чувствует себя хорошо. Тесты у него отрицательные. Но правила распространяются на всех. Исключений из правил быть не может. И если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем. Начиная от патриарха и кончая самым скоромным псаломщиком», - сообщил митропоплит в эфире телеканала «Россия-24».
Он подчеркнул, что сейчас главной задачей РПЦ является сохранение жизни людей и прекращение распространения коронавируса среди верующих.
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Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
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