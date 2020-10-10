РИАМО – 10 окт. Коронавирусная инфекция не выявлена у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, самочувствие у главы РПЦ хорошее, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион.

Ранее сообщалось, что патриарх ушел на двухнедельный карантин, так как общался с человеком инфицированным Covid-19.

«Патриарх чувствует себя хорошо. Тесты у него отрицательные. Но правила распространяются на всех. Исключений из правил быть не может. И если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем. Начиная от патриарха и кончая самым скоромным псаломщиком», - сообщил митропоплит в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что сейчас главной задачей РПЦ является сохранение жизни людей и прекращение распространения коронавируса среди верующих.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:

«С коронавирусом ситуация, конечно, сложнее. Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах», - подчеркнула Попова.

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.