РИАМО - 10 окт. Столичные полицейские задержали 56-летнего жителя Одинцовского городского округа по подозрению в незаконном хранении боеприпасов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 558 патронов, из которых 240 были приобретены и хранились незаконно.

«Проведенное исследование показало, что 200 патронов калибра 7,62 миллиметра являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия ручного пулемета Калашникова и автомата Калашникова», - говорится в сообщении.

Также 40 патронов являются винтовочными патронами калибра 7,62 миллиметра и относятся к штатным боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия винтовки системы Мосина образца 1891 года и пулемета Дегтярева. Все изъятые патроны пригодны к использованию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.