РИАМО - 10 окт. Торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Заседание штаба Западного фронта. Октябрь 1941 года» прошла в поселке Красновидово Можайского городского округа, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Сегодня мы склоняем головы перед героическим поколением, которое развеяло миф о непобедимости фашистских полчищ. Этот памятный знак является еще одним примером увековечения их памяти благодарными потомками», – сказал замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он уточнил, что в памятнике «очень точно переданы весь драматизм событий, которые развернулись на этом месте 79 лет назад, и эмоциональное состояние великих военачальников, и государственных деятелей, чьи монументальные скульптуры представлены в композиции».

Скульптуру поставили в честь заседания штаба Западного фронта, прошедшего 10 октября 1941 года в Красновидове. На нем обсуждались важнейшие решения по обороне Москвы, которые стали первыми шагами к победе в ВОВ.

Памятный знак авторства скульптора Александра Рукавишникова и архитектора Михаила Заикина имеет высоту свыше 4 метров. Композиция сделана в виде пробитой военной каски времен ВОВ, внутри которой идет заседание штаба.