РИАМО – 10 окт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом, сообщает «Российская газета».
Она привела в пример практику российских школ, когда во время эпидемии ОРВИ и гриппа на карантин закрывают классы, если там заболели 20% учеников.
Кроме того, она отметила, что пока в России не зафиксировано ни одного случая, когда учитель заразился от школьника.
«Учителей защищают маски, которые они должны носить, когда общаются друг с другом. На сегодняшний день у нас не зафиксировано случаев, когда учитель заразился бы от ребенка», - сказала глава Роспотребнадзора.
В настоящий момент московские школьники отправлены на двухнедельные каникулы, которые продлятся до 19 октября. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии