РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Волонтеры подмосковного Подольска передали продукты и детские вещи нуждающейся семье из Белоруссии, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На электронную почту волонтерского движения Подольского благочиния пришло письмо от мамы двоих маленьких детей из Белоруссии. Она попросила помочь с детской обувью, одеждой и питанием, предметами гигиены.

«Посылку собрали и из «Лавки добра» доставили до адресата попутным транспортом. Благодарим Сергея за оказанную помощь!» - говорится в сообщении.