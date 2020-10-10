РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 окт. В парке «Наташинские пруды» Люберец в окружном фестивале молодежи приняли участие более 300 человек, сообщил начальник управления по работе с молодежью администрации округа Борис Новиков.

В субботу днем в парке «Наташинские пруды» прошел окружной фестиваль молодежи.

«Традиционно в городском округе Люберцы проходит открытый молодежный фестиваль, мы хотим, чтобы наши дети проявили и показали себя. Площадку мы постоянно меняем, в этом году выбрали «Наташинские пруды». В фестивале участвуют порядка 300 человек. Разные коллективы подготовили номера», - сказал Новиков.

Он отметил, что фестиваль состоялся в восьмой раз.

Также в субботу в парке работают мастер-классы для детей, военно-патриотические мастер-классы, можно научиться рисовать граффити.