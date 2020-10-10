РИАМО - 10 окт. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области до 12 октября из-за пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Подмосковье действует до 12:00 12 октября. В Коломенском городском округе и Шатуре действует 4 класс горимости.

Такой же уровень погодной опасности объявили Калужской, Курской и Липецкой областях ЦФО.