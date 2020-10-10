РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Член клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Ольга Гольчикова из Подольска стала лауреатом I степени в номинации «Гордость семья» областного конкурса инвалидов-колясочников «Колесница Победы» за рассказа о дедушке-ветеране, сообщается в группе «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (г. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске поздравили и вручили подарки члену клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Гольчиковой за победу в областном конкурсе инвалидов-колясочников «Колесница Победы». Она стала лауреатом I степени в номинации «Гордость семья», где представила на суд жюри авторский рассказ о своем дедушке-ветеране», – говорится в сообщении.

Областной конкурс инвалидов-колясочников «Колесница Победы» посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе принимали участие более 40 человек из 25 муниципалитетов Подмосковья. Они состязались в четырех номинациях – исполнении песен военных лет, стихов и прозы о войне, в том числе собственного сочинения, а также показывали презентации в память о погибших фронтовиках и членах семьи, прошедших войну.