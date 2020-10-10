РИАМО - 10 окт. Пилот из Московской области Андрей Масленников в субботу примет участие в финальной серии кольцевых гонок в этом сезоне на трассе «Крепость Грозная», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковный спортсмен выступает в составе команды Lukoil Racing в классе «Туринг». На данный момент он занимает 6 место в турнирной таблице, и в его активе 132 очка, что позволяет ему оказаться в тройке лидеров чемпионата.

«Андрей Масленников уже не первый год представляет Московскую область в Российской серии кольцевых гонок. В текущем сезоне он надежно закрепился в верхней части турнирной таблицы, однако амбиции любого пилота простираются дальше», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он напомнил, что в субботу на финальном этапе подмосковный спортсмен может решить вопрос своего попадания в число призеров соревнований.

«Желаю ему удачи», - заключил министр.