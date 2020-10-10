РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В подмосковном Подольске для школьников провели экскурсию по пожарной части и познакомили их с профессией пожарных, условиями труда и быта, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Для ознакомления с одной из самых мужественных и отважных профессий огнеборца состоялась увлекательная экскурсия в 77-ю пожарно-спасательную часть. Она прошла в рамках мероприятий, посвященных 30-летию МЧС России.

«Ученикам 3 класса гимназии имени Подольских курсантов рассказали о профессии огнеборцев, условиях труда и быта пожарных, показали помещения пожарной части, специальную технику, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты органов дыхания», - говорится в сообщении.

Гостей ознакомили со служебными помещениями, рассказали о распорядке дня и особенностях боевых дежурств. В завершение встречи сотрудники спасательного ведомства всем еще раз напомнили правила пожарной безопасности, а также куда звонить в случае пожара.