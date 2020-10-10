РИАМО - 10 окт. На Ленинградском шоссе в столице грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший скончался, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что ДТП произошло по адресу: Ленинградское шоссе, дом 41А.

«Водитель, управляя автомашиной КамАЗ, двигаясь по Ленинградскому шоссе в сторону центра (дублер), совершил наезд на безработного мужчину 1980 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший мужчина скончался на месте дорожной аварии.