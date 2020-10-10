РИАМО - 10 окт. В Центральном доме Российской Армии завершилась церемония прощания с председателем Московского городского совета ветеранов, председателем Общественного совета Музея Победы, депутатом Госдумы VI созыва и бывшим сенатором Владимиром Долгих, передает корреспондент РИАМО.

Во время церемонии желающие проститься с умершим принесли столько цветов, что сотрудникам «Ритуала» приходилось несколько раз уносить букеты в другую комнату. От различных организаций было доставлено около 30 траурных венков.

Посетили церемонию министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр столицы Сергей Собянин, а также коллеги и друзья умершего, которые сказали о нем только добрые слова.

«С его именем связаны все достижения и победы нашей страны. Он делал много хорошего, доброго и полезного людям в нашем государстве. Ценность, которая ему характерна - брать ответственность на себя, помогать товарищам, вести за собой. Мне и моим коллегам в Совете Федерации посчастливилось работать с Владимиром Ивановичем Долгих», - сказал полномочный представитель правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин.

Владимира Долгих похоронят на Новодевичьем кладбище столицы.