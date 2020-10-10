РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 окт. Сотрудники отдела потребительского рынка подмосковных Котельников проверяют магазины на наличие обязательных продовольственных товаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Отдел потребительского рынка проводит три раза в неделю мониторинг наличия в 15 продовольственных магазинах города обязательных товарных позиций, как: гречка, мука, сахар и другое. Все данные фиксируют в мобильном приложении «Магазины МО», дополнительно еженедельно проводят федеральный мониторинг цен в системе «1С:Предприятие» - цены вносятся по 52 позициям», - говорится в сообщении.

Работа очень трудоемкая, но необходимая.

Целью оперативного сбора информации является дальнейшая отправка в единую федеральную систему правительства для принятия важных и своевременных решений по управлению экономикой.