РИАМО - 10 окт. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики Covid-19 в столичном театре Луны, учреждению культуры может грозить штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток, сообщила журналистам главный специалист управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

«Мы провели обследование Театра Луны по адресу: улица Малая Ордынка, дом 31, строение 1. В рамках профилактики коронавирусной инфекции театром организованы следующие мероприятия: организован входной контроль, проводится измерение температуры тела всех зрителей, всем выдаются маски и перчатки, в гардеробе выдаются бинокли с дезинфицирующими салфетками, имеется социальная разметка на полу», - отметила Калугина.

По ее словам, театр приобрел десять ультрафиолетых облучателей, а зрителей в зале рассаживал в шахматном порядке.

Она подчеркнула, что в основном все зрители и сотрудники были в масках, но в зрительном зале порядка 30 сотрудников театра носили спущенные с лица маски.

«Из недостатков хочется отметить следующее: не во всех помещениях имеется социальная разметка, в частности ее не было в помещении санузлов и не было в лифте», - добавила специалист.

Она подчеркнула, что в театре не было дезинфицирующего средства и инструкции по его применению. Кроме того, в учреждении культуры не проводили текущую дезинфекцию и не было представлено акта работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.