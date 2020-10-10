РИАМО - 10 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу принял участие в траурной церемонии прощания с советским и российским государственным, партийным и общественным деятелем Владимиром Долгих, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Долгих ушел из жизни на 96-м году.

Ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда, изобретатель Владимир Долгих в различные годы занимал высокие посты, он руководил Красноярским краем, стоял у истоков возрождения Норильского комбината, работал в Государственной думе и Совете Федерации.

Церемония прощания с Долгих проходит в Центральном доме Российской Армии. Сотрудники военной полиции следят за соблюдением масочного режима. Кроме того, у всех, пришедших на церемонию, проверяют температуру.