РИАМО - 10 окт. Более 205,8 тысячи литров антисептика израсходовали в октябре на дезинфекцию общественного транспорта Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, более 52,8 тысячи литров антисептика задействовали в обработке автобусов, более 153 тысяч литров дезинфицирующего раствора израсходовано на дезинфекцию ж/д станций, водители автобусов израсходовали порядка 2,1 тысячи литров кожного антисептика.

«Ежедневно перевозчики общественного транспорта Московской области дезинфицируют более 9,5 тысячи автобусов, 44 автовокзалов, свыше 500 электричек, 1,2 тысячи билетных автоматов, свыше 1150 валидаторов и терминалов, более 1,1 тысячи кассовых окон», - говорится в сообщении.

В общественном транспорте в Подмосковье необходимо находиться в масках и перчатках. За нарушение этого правила предусмотрен штраф.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.