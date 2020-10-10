РИАМО - 10 окт. Мэр столицы Сергей Собянин посетил церемонию прощания с председателем Московского городского совета ветеранов, председателем Общественного совета Музея Победы, депутатом Госдумы VI созыва и бывшим сенатором Владимиром Долгих, проходящую в Центральном доме Российской Армии, передает корреспондент РИАМО.

Долгих скончался 8 октября. Ему было 95 лет.

Мэр столицы возложил цветы на постамент у подножия гроба, после чего простоял, отдавая дань уважения скончавшемуся. Затем Собянин сел рядом с вдовой Долгих и поговорил с ней.

Церемония прощания с Долгих проходит в зале ЦДРА. Внутри здания и на прилегающей территории дежурят сотрудники военной полиции, которые следят за соблюдением масочного режима, а также проверяют температуру у всех входящих.

Долгих похоронят на Новодевичьем кладбище в столице.