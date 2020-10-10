РИАМО – 10 окт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на данный момент на территории страны нет ни одного случая повторного заражения коронавирусом, сообщает «Российская газета».

Она обратила внимание на то, что после вакцинации от этой инфекции вырабатывается такой же иммунитет к коронавирусу, как и после перенесенного заболевания.

«У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом - все описанные случаи, а их шесть, - за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились», - подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, лучшим способом защиты от коронавируса является прививка. Она напомнила, что при заболеваниях может развиться целый ряд осложнений, зачастую тяжелых.

В России выявлено 1 285 084 ​случая коронавируса с начала пандемии.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.