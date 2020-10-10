РИАМО - 10 окт. Росгвардейцы задержали 39-летнего приезжего, который в ходе драки в столичном баре ранил ножом посетителя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

Тревожный сигнал поступил ночью от сотрудника бара на Профсоюзной улице в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны.

«Администратор бара сообщил правоохранителям, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, оскорблял граждан и мешал работе персонала кафе», - говорится в сообщении.

Когда один из посетителей бара попытался успокоить дебошира, между мужчинами завязалась драка. В ходе конфликта злоумышленник выхватил нож и нанес противнику ранение в грудь.

Пострадавший в драке был госпитализирован.