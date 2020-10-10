РИАМО - 10 окт. Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего защитника команды и экс-футболиста сборной страны Василия Кулькова, сообщает Газета.ru.

«Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», - говорится в тексте соболезнования.

В прошлом году у спортсмена было выявлено онкологическое заболевание. Он умер в реанимации. Футболисту было 54 года.

В составе столичного «Спартака» Кульков был чемпионом СССР, выигрывал бронзовые медали чемпионата России. Также футболист выступал за португальские «Бенфику» и «Порту», а еще за петербургский «Зенит».​