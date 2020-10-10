РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 окт. В Котельниках поблагодарили сотрудников, поспособствовавших проведению бесплатной вакцинации населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

С 25 по 30 сентября в «МЕГА Белая Дача» был организован пункт для проведения бесплатной вакцинации от гриппа для сотрудников торгового центра и посетителей.

«Заместитель главы Александр Чуприн вручил благодарственное письмо главы городского округа Котельники генеральному директору за помощь в организации вакцинации на территории торгового центра», - говорится в сообщении.

Кампания по вакцинации стартовала в начале сентября. На настоящий момент в Котельниках уже привилось более 9,5 тысячи человек.