РИАМО - 10 окт. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева министр стройкомплекса региона Владимир Локтев проверил выполнение требований санитарных норм на стройках, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Локтев проверил соблюдение мер безопасности при строительстве пристройки к школе на 300 мест в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Глава ведомства отметил, что от дисциплинированности и ответственности строителей зависит, смогут ли они продолжать работу и будут ли объекты сданы в срок.
Он отметил, что при входе на стройплощадку всем сотрудникам измеряют температуру тела, а также выдают средства индивидуальной защиты. Еще оборудованы места для личной гигиены, включая дозаторы с антисептиком. Рабочий процесс на объекте проходит в несколько смен, чтобы избежать больших скоплений людей.
«В целом на объекте стандарты организации работы выполнены. Строительная готовность объекта - 51%. Подрядчику необходимо увеличить количество рабочих и усилить темпы для безусловного ввода объекта до конца года», - заключил Локтев.
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В Подмосковье при строительстве должны соблюдаться необходимые санитарные требования > > > По поручению Губернатора Андрея Воробьева министр стройкомплекса МО Владимир Локтев проверил, как организован рабочий процесс на таких площадках. В частности, руководитель ведомства проверил соблюдение мер безопасности при строительстве пристройки к школе на 300 мест в Апрелевке Наро-Фоминского г.о. Владимир Локтев отметил, что от дисциплинированности и ответственности строителей зависит, смогут ли они продолжать работу и будут ли объекты сданы в срок. «В интересах всех участников строительства, чтобы работы на объектах продолжались, чтобы рабочие получали зарплаты, а значит, требования ковид -безопасности должны неукоснительно соблюдаться»,- отметил Владимир Локтев. По словам министра, при входе на стройплощадку организована термометрия сотрудников и раздача средств индивидуальной защиты. Помимо этого оборудованы места для личной гигиены, включая дозаторы с антисептиком. Рабочий процесс на объекте проходит в несколько смен, чтобы избежать больших скоплений. «В целом на объекте стандарты организации работы выполнены. Строительная готовность объекта 51%. Подрядчику необходимо увеличить количество рабочих и усилить темпы для безусловного ввода объекта до конца года», - сообщил Владимир Локтев. #нашеподмосковье #мырядом
Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
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