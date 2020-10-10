РИАМО – 10 окт. Клинический фармаколог Александр Эдигер высказал мнение, что стоимость вакцина от коронавируса неважна, самым главным является ее эффективность, сообщает Nation News.

Ранее стала известно, что одна доза препарата будет стоить не более 1 тысячи рублей.

«Если мы говорим о вакцине НИИ имени Гамалеи, то в этой ситуации любое ее применение — это участие в третьей фазе клинических испытаний. В этой ситуации неважно, сколько она будет стоить, важно, какой от нее будет эффект и не будет ли негативных побочных явлений», - сказал Эдигер.

Он отметил, что сейчас в мире крайне тяжелая ситуация из-за роста новых случаев коронавируса.

«Ситуация очень серьезная и некогда делать полноценную исследовательскую программу по вакцине. Вот так это нужно рассматривать, и у этой точки зрения есть положительные и отрицательные стороны», — заключил фармаколог.​​

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.