РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина провели открытые соревнованя округа по спортивному туризму ко Всемирному дню туризма, первые места заняли команды «Юные нахимовцы» и «Юные спасатели», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Педагог дополнительного образования молодежного центра «Максимум» Сергей Мельников провел 9 октября открытые соревнования Подольска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Состязания ко Всемирному дню туризма прошли в парке культуры и отдыха имени Талалихина.

«По результатам соревнований первые места заняли команды «Юные нахимовцы» и «Юные спасатели» (девочки); вторые места - «Юные спасатели» (мальчики), команда «Олимп» школы №17», - говорится в сообщении.

МЦ «Максимум» выразил благодарность волонтерскому центру, ребята которого приняли активное участие в организации и проведении мероприятия, а также судействе.