РИАМО - 10 окт. Более 200 волонтеров помогают москвичам во время пандемии коронавируса в рамках акции #МыВместе, среди них есть и иностранцы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С начала работы добровольцы московского штаба #МыВместе уже выполнили более 500 заявок. В том числе успели 23 раза поздравить заявителей с днем рождения», - говорится в сообщении.

Например, в числе добровольцев гражданка Молдавии Ольга Шишкина. Она уже несколько лет работает в добровольческом сообществе столицы. Женщина начала помогать москвичам как только весной ввели ограничительные меры. С возобновлением работы штаба Ольга вновь поддержала жителей столицы.

Чтобы получить бесплатную помощь, нужно позвонить по номеру: 8(800)200-34-11. Время работы волонтеров: с 10:00 до 19:00. В среднем в день они обрабатывают около 60 заявок.

Среди самых распространенных запросов на продукты - хлебобулочная продукция, куриные яйца, яблоки, картофель, огурцы и помидоры, молочная продукция, а также сушки, пряники и галеты к чаю.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.