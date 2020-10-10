РИАМО - 10 окт. Церемонию прощания с председателем Московского городского совета ветеранов, председателем Общественного совета Музея Победы, депутатом Госдумы VI созыва и бывшим сенатором Владимиром Долгих, проходящую в Центральном доме Российской Армии посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает корреспондент РИАМО.

Долгих скончался 8 октября на 96-м году жизни.

Министр обороны возложил цветы к подножию у гроба, после чего подошел к родственникам скончавшегося и поговорил с ними.

Церемония прощания с Долгих проходит в зале Центрального дома Российской Армии. Внутри здания и на прилегающей территории дежурят сотрудники военной полиции, которые следят со соблюдением масочного режима, а также проверяют температуру у всех входящих.