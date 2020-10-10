РИАМО – 10 окт. Значение дневных температур 13 и 14 октября в столице может приблизиться к рекордным значениям, не характерным для города в это время года, сообщает РИА Новости.

По данным синоптиков, в эти дни установится теплая погода. Во вторник температуру воздуха прогреется до плюс 16-21 градуса, а в среду до плюс 16-20 градусов.

«14 октября в среду у нас праздник Покрова пресвятой Богородицы, такой праздник, по которому, по народным приметам, пытаются прогнозировать зиму, но это будет очень теплый день. Последние два года середина октября была очень теплой», - отметила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова​.

Также она сообщила, что на следующей неделе будут чередоваться теплые дни с дождливыми.