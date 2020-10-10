РИАМО - 10 окт. Все дома по программе реновации в столице строят по индивидуальным проектам, архитекторы делают дом не только запоминающимся, но и органично вписывают здание в городскую среду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы выбираем для домов спокойные цвета. Если используется яркий цвет, то обычно в качестве акцента, который позволяет выделить входные группы или другие элементы: они помогут человеку сориентироваться», - сказал замначальника управления архитектурного совета комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Глубокин.

Он уточнил, что архитекторы следят за тем, чтобы дома, которые находятся близко, не были одинаковыми, чтобы у них фасады были разного цвета и фактуры.

В Даниловском районе столицы стартовый дом из трех секций будет в классическом стиле - лаконичные линии и минимум декоративных элементов. Его планируют оформить в холодных оттенках. Так, для облицовки фасада здания используют бетонные панели, которые похожи на природный камень, на балконах - витражное остекление. Для кондиционеров предусмотрели специальные корзины.

Дом в стиле лофт планируют возвести в районе Люблино. Фасады здания облицуют пиленым кирпичом красного, бордового и коричневого цветов. Балконы в доме будут полностью застеклены.

На Базовской улице построят два дома по реновации. Для них выбрали необычную форму: две секции не будут иметь общей стены, их объединят общим стилобатом и подземной парковкой. Таким образом солнечный свет будет проникать между корпусами и освещать двор.

А дом в районе Косино-Ухтомский планируют сделать похожим на домино. На фасаде будет использоваться использовать плитку черного и белого цветов. Также на черном фоне фасада балконы будут белыми, создавая эффект точек на кости домино.