РИАМО - 10 окт. Проект «Спортивные выходные» в ближайшее время будет переведен в онлайн-формат для всех желающих, теперь москвичи смогут принимать участие в тренировках и йоге, не выходя из дома, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Забота о горожанах — это наша первостепенная задача. Сейчас мы приняли решение перевести проект в онлайн-формат. Уверены, что новый формат будет не менее востребован и мы вместе добьемся выдающихся результатов», — сказал заместитель директора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.

Тренировки будут проходить в прямом эфире, трансляцию можно будет посмотреть по субботам и воскресеньям на YouTube-канале проекта.

В 10:00 начинается мастер-класс по йоге, в 12:00 — функциональная тренировка, в 14:00 — скандинавская ходьба. Среди тренеров именитые чемпионы, кандидаты и мастера спорта, профессиональные спортсмены.

Для участников создан телеграм-канал с возможностью обратной связи, где будут публиковаться новости, рекомендации и советы для новичков и продвинутых спортсменов.