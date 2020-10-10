РИАМО - 10 окт. За последние сутки в Москве выявили 4105 новых случаев заражения коронавирусом, из них в больницы поступило 1047 человек, сообщает столичный оперштаб.

Число новых случаев Covid-19 за последнюю неделю в 1,5 раза больше, чем за предыдущую.

«Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека», - говорится в сообщении.

Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

Новые ограничительные меры ввели в Москве осенью. Так, с 28 сентября домашний режим должны соблюдать пенсионеры. А с 5 октября московские школьники ушли на каникулы на две недели. Также столичные компании обязали перевести часть сотрудников на удаленку.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.