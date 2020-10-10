РИАМО - 10 окт. В Центральном доме Российской Армии началась церемония прощания с председателем Московского городского совета ветеранов, председателем Общественного совета Музея Победы, депутатом Госдумы VI созыва и бывшим сенатором Владимиром Долгих, передает корреспондент РИАМО.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Долгих скончался 8 октября на 96-м году жизни.

Церемония прощания проходит в зале ЦДРА. Внутри здания и на прилегающей территории дежурят сотрудники военной полиции, которые следят со соблюдением масочного режима, а также проверяют температуру у всех входящих.

Флаги внутри Центрального дома Российской Армии стянуты траурной лентой, белые перила на лестницах покрыты полотнами темного цвета.

На балконе в зале ЦДРА, где прощаются с Долгих, военный оркестр играет траурную музыку.

Также на прощание с Долгих приехали учащиеся кадетского корпуса имени Георгия Жукова. Среди прощающихся можно заметить множество действующих генералов ВС РФ и других офицеров высших чинов.

С 2002 года Долгих был председателем Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Московский городской совет ветеранов). Он также пять лет был представителем Москвы в Совете Федерации.