РИАМО - 10 окт. За минувшие сутки в столице зафиксировали 4105 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе выявили 325917 случаев инфекции, сообщает московский оперштаб.
За сутки в городе вылечились от коронавируса 1 306 пациентов, скончались 30 заболевших. С начала пандемии столичные врачи вылечили 260 433 человека, умерли 5 560 пациентов.
В стране за минувшие сутки подтверждено 12 846 новых случаев инфекции. Из них 26% пациентов не имели проявлений Covid-19. Также в РФ зафиксировано 197 летальных исходов. Врачи вылечили 6 781 пациента.
С начала пандемии в России зарегистрировано 1 285 084 случая коронавирусной инфекции, скончались 22 454 заболевших, выздоровели 1 016 202 человека.
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Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
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