РИАМО - 10 окт. Коллектив Московского центра развития кадрового потенциала получил премию правительства России за учебные VR-пособия в формате 360 градусов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Разработанная система нового поколения представляет собой интерактивные циклы тематических видеороликов.



«Они разделены на экскурсии и полностью интегрированы в 200 уроков «Московской электронной школы» по физике, химии, географии и другим предметам», - говорится в сообщении.



Съемки образовательных пособий проходили в уникальных местах столицы. Благодаря этому для виртуального посещения стали доступны объекты, обладающие одновременно исторической, естественно-научной, архитектурной образовательной ценностями.

С 2018 года данными пособиями воспользовались более 500 тысяч человек.