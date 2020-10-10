РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали приезжего, подозреваемого в повреждении чужого автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что неизвестный повредил заднее стекло автомобиля иностранного производства, припаркованного во дворе дома на улице Индустриальной. Общая сумма материального ущерба составила более 37 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 44-летнего уроженца Республики Карелия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.