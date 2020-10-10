РИАМО - 10 окт. Машина сбила пешехода, переходившего проезжую часть на улице Осташковской в столице, мужчина погиб, водитель скрылся с места происшествия, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«9 октября в 23:40 по адресу: улица Осташковская, дом 67, корпус 2, неизвестный водитель, управляя неустановленной машиной, двигаясь в направлении центра, совершил наезд на неизвестного мужчину, на вид около 40 лет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. А водитель скрылся с места ДТП.

По его словам, в результате данной аварии пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.