РИАМО - 10 окт. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что отказаться от ношения маски после прививки от коронавирусной инфекции человеку можно будет только через три недели после введения второго компонента вакцины, а также определения уровня антител в организме, сообщает РИА Новости.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил Гинцбург.

По его словам, если уровень антител в организме высокий, то уже можно не носить маску, а если уровень недостаточный, то лучше ее надевать.

Россия в конце лета зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V». Вакцину разработали сотрудники центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.