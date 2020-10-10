РИАМО - 10 окт. В субботу в столице состоится масштабная мойка дорог и тротуаров с использованием специального шампуня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут тщательно промыты с шампунем, а после этого еще раз водой», - уточнил Бирюков.

Он пояснил, что в данных работах специальное средство применяется для того, чтобы убрать с поверхности дорог и тротуаров мазутные, масляные пятна и иные загрязнения, которые нельзя смыть водой.

Он уточнил, что в местах, которые недоступны для техники, работы по промывке будет выполняться вручную. В этом случае задействуют комплексные бригады городских коммунальных служб.

По словам заммэра, моющее средство, которое используется в данных работах в мегаполисе, безопасно, а еще шампунь полностью разлагается в почве. Кроме того, промывочное средство не содержит кислот и щелочей.