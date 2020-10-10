РИАМО - 10 окт. За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 260 433 человек», - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице из-за увеличения количества случаев заболевания Covid-19 усилили меры борьбы с инфекцией. Горожанам из группы риска (пожилые москвичи, беременные женщины, люди, у которых есть хронические заболевания) рекомендуется соблюдать домашний режим, а работодателей обязали перевести часть сотрудников на дистанционную работу.

Кроме того, в общественном транспорте пассажиры должны находиться в масках и перчатках.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.