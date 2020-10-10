РИАМО - 10 окт. В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

В городе рекомендуется соблюдать домашний режим людям в возрасте старше 65 лет, диабетикам, беременным женщинам, а также москвичам, страдающим хроническими заболеваниями.