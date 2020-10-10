РИАМО - 10 окт. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 10 миллиметров осадков, что составляет около 17% от месячной нормы в регионе для октября, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Месячная норм осадков октября для нашего региона составляет 59 миллиметров. За прошедшие сутки на территории выпало около 10 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте «Метеоновости», в регионе при облачной погоде с прояснениями местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь.