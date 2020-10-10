РИАМО - 10 окт. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается теплая и сухая погода, столбики термометров могут подняться до плюс 17 градусов, прогнозируется небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице - 15-17, по области - 12-17 градусов. Давление существенно не изменится и останется повышенным, 753 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Такая погода является благоприятной для большинства метеозависимых и метеочувствительных людей. У лиц с повышенным артериальным давлением, атеросклерозом сосудов головного мозга и приступами мигрени могут сохраняться негативные ответные реакции и общее недомогание, связанное с колебаниями атмосферного давления.