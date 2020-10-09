РИАМО - 9 окт. В Московской области началось голосование за номинантов премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы физической культуры и спорта, на победу в девяти номинациях претендуют 79 участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Сфера физической культуры и спорта, в которой Московская область является одной из лучших в стране, постоянно развивается и улучшается. Все положительные преобразования и инициативы мы ценим и поддерживаем. Премия Губернатора «Лучший по профессии» как раз является одной из форм поддержки и стимулирования работников этой отрасли к ее дальнейшему развитию», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Голосование проводится на сайте. Оно продлится до 23 октября.

«Трое номинантов, набравших наибольшее количество голосов в каждой из категорий, будут приглашены для участия в финальном этапе, представляющем собой очное собеседование», - говорится в сообщении.

Жители могут отдать свой голос за «Спортсмена года», «Тренера года», «Тренера года по адаптивным видам спорта», «Спортивного менеджера года», «Менеджера года спортивного сооружения», «Менеджера года центра тестирования ГТО», «Организатора года», а также за кандидатов в номинации «За выдающийся вклад в развитие спорта» и «Сильнее всех».

Победители в каждой из номинаций разделят призовой фонд в 1,275 миллиона рублей. Лауреаты получат от 135 до 145 тысяч рублей. Торжественная церемония вручения премии запланирована на ноябрь 2020 года.