РИАМО - 10 окт. В Москве в субботу завершается сезон работы фонтанов, ранее их работу продлили в связи с теплой погодой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Обычно фонтаны в Москве отключают уже 1 октября.

«Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов», - отметил Бирюков.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами на время зимы защитят с помощью специальных конструкций. Так, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» установят защитные металлические щиты. Особый надувной купол будут использовать для защиты светодинамического фонтана в парке Царицыно - это единственный в Москве фонтан, где используется эта защитная технология.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду ежегодно полностью демонтируют. Сухие фонтаны в парках и на площадях закроют защитными экранами.

По словам Бирюкова, перед открытием нового сезона будет организована подготовка фонтанов. Они будут тщательно промыты специальным раствором, также специалисты проверят лампы подсветки и трубы. Подготовка больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.

На сегодняшний день в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.​