РИАМО - 9 окт. В Подмосковье завершились плановые осмотры земель в 2020 году, охвачено более 40,3 тысячи участков площадью 697,4 тысячи гектаров, нарушения выявлены на 21,9 тысячи из них на площади около 400 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельные контролеры завершили плановые осмотры 697,4 тысячи гектаров земель на территории Московской области на предмет нарушений земельного законодательства и использования всех видов земель. Нарушения выявлены более чем на половине осмотренных земельных участков. Материалы по результатам осмотров направлены в Росреестр и Россельхознадзор, а в случае с борщевиком – в административные комиссии городских округов Подмосковья для принятия административных мер», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что до 1 декабря земельный контроль Подмосковья завершит проверочные мероприятия. Проверки шести тысяч участков уже завершены и дела переданы в органы госземнадзора.

«На настоящий момент по выявленным с начала года нарушениям уже начислены штрафы на сумму более 213 миллионов рублей, большая часть из которых – непроведение мер по борьбе с борщевиком», - подчеркнула Адигамова.

Лидерами по количеству проведенных осмотров стали городские округа Рузский, где земельные инспекторы осмотрели 1 698 земельных участков, Клин - 1 615 участков и Домодедово - 1 553 участков.