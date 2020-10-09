РИАМО - 9 окт. В Центральном музее Вооруженных сил РФ состоялось награждения победителей патриотического конкурса «Голоса войны», в котором приняли участие более 9 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Награды вручили депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев, Олег Жолобов, Владимир Вшивцев.

«Все участники ответственно подходят к вопросу подготовки своих выступлений. Кто-то сам пишет стихи, кто-то шьет для полного погружения в образ костюмы военных лет. И каждое выступление настолько трогательно, насколько искреннее, что любой слушатель не сможет сдержать слез. Искренне рад, что конкурс вовлекает все больше молодежи» - сказал Фомичев.

Он уверен, что развитие проекта приведет к тому, что «Голоса войны» в скором времени станут таким же общероссийским проектом, как и «Бессмертный Полк».

Вшивцев поблагодарил всех тех, кто откликнулся и принял участие в конкурсе, поздравил тех, кто добился успеха.

«С каждым годом все меньше остается участников и очевидцев Великой Отечественной войны. Но подвиг их бессмертен. Наша задача сохранить и чтить память о защитниках нашей Родины. И вы - молодое поколение, своим примером, принимая участие в таких мероприятиях, не даете забыть о героических людях, принесших великую Победу», — сказал Вшивцев.

В конкурсе приняли участие школьники из 34 округов. 98 человек стали победителями. Награды вручили в Центральном музее Вооруженных сил РФ.