РИАМО - 9 окт. Спрос на электронные услуги в Подмосковье вырос почти вдвое за год, в настоящий момент еженедельный прирост таких обращений составляет 220 тысяч против 120-150 тысяч в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, сейчас в Подмосковье 187 услуг из 450 доступны в электронном виде.

«То есть тренд на электронные услуги в регионе растет», – отметил Рымар.

Только с начала текущего года в электронном виде жителям Московской области через региональный портал было оказано 3,2 миллиона услуг.

Самыми популярными онлайн-услугами за 9 месяцев 2020 стали запись в кружки и секции, обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей и выплата на ребенка.