РИАМО - 9 окт. За 3 квартал текущего года МЦУР во Власихе показал положительную динамику по снижению обращений от жителей по вопросам чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

Начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов возглавлял инспекцию в ЗАТО Власиха. В мероприятии также участвовали представителями администрации города, управляющих компаний и МБУ.

«Муниципальный Центр управления регионом во Власихе находится в зеленой зоне рейтинга. <...> Просроченных и повторных обращений здесь нет. Это говорит о правильных управленческих решениях и работе на опережение проблемных ситуаций в муниципалитете», - отметил Баженов.

Оценивались содержание дворовых территорий, детской и спортивной игровой инфраструктуры. Внимание уделили проверке состояния территорий у общеобразовательных и дошкольных учреждений.

В конце инспекции Баженов отметил, что чистота и порядок во Власихе поддерживаются на хорошем уровне.